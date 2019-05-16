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499吃到飽之亂遭罰 中華電信抗罰勝訴

最新更新：2019/05/16 16:38
中華電信2018年5月間限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆空前的搶辦風潮，因無完善配套措施，致客服電話無法接通、電信門市及客服APP軟體處理過久，被NCC開罰200萬元。（中央社檔案照片）
中華電信2018年5月間限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆空前的搶辦風潮，因無完善配套措施，致客服電話無法接通、電信門市及客服APP軟體處理過久，被NCC開罰200萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北16日電）中華電信去年499吃到飽方案衍生亂象，被NCC開罰200萬元。中華電信不服提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決撤銷原處分，中華電信免罰。全案可上訴。

中華電信去年5月間限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆空前的搶辦風潮，因無完善配套措施，致客服電話無法接通、電信門市及客服APP軟體處理過久，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中華電信涉有營運不當損害使用者權益，依電信法裁處新台幣200萬元。中華電信不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，認為NCC裁罰有理，但罰鍰金額有裁量瑕疵的違法情形。

北高行指出，NCC依相關要點裁罰90萬元，另審酌中華電信違反行動寬頻業務管理規則第73條規定情形嚴重，對勞工權益、消費者權益及電信產業秩序的影響範圍遍及全國等等，酌加110萬元罰鍰，共計處200萬元。

北高行認為，NCC將中華電信所屬勞工權益受影響的程度，列為加重處罰的審酌因素之一，已違反法規授權裁量的目的與範圍，屬不當連結。

北高行表示，中華電信為改善門市、客服服務狀況，以符合NCC發函通知立即改善的要求，發生勞工超時工作、女性夜間工作狀況，違反勞動基準法規定，經各地方政府裁罰，累計裁處書共15份，金額總計420萬元。

北高行認為，如果中華電信一方面受到違反勞動基準法的制裁，另一方面NCC又以勞工權益保障為由，加重處罰本案，形同重複評價，也有違比例原則。（編輯：李亨山）1080516

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