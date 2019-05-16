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詐領租金補助52萬餘元 前里長判刑3年8月

最新更新：2019/05/16 18:39

（中央社記者蕭博文台北16日電）北市大同區朝陽里前里長覃麗均及其特助林定賢，涉以每月1000元承租里民活動場所，卻申請3萬元補助，詐領52萬餘元。士院今天判覃女3年8月徒刑，林男3年10月徒刑。

士林地方法院判決書指出，覃麗均自民國104年1月1日起至106年8月31日自行辭職前，擔任台北市大同區朝陽里里長，丈夫林定賢擔任特助，2人於106年5月間離婚。

覃麗均、林定賢涉嫌輾轉以每月新台幣1000元承租一處老舊建物做為朝陽里里民活動場所，再依「台北市里民活動場所租金補助辦法」，申請每月3萬元補助，共計申請20個月補助，扣除相關費用，詐領金額共計52萬8216元。

承審合議庭審酌，覃麗均貪圖利益，持不實租賃契約浮報租金詐領補助，但犯後勇於坦承犯行，態度良好，僅因經濟狀況無法一次繳回所有犯罪所得，以犯罪足堪憫恕減刑，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑3年8月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得42萬6216元。

合議庭認為，林定賢獲利較覃麗均低，僅10萬2000元，但否認犯行，判處3年10月徒刑，褫奪公權4年，宣告沒收10萬2000元。（編輯：張銘坤）1080516

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