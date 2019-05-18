比特犬狠咬郵差 罰飼主3萬元

一名郵差日前行經新竹縣湖口鄉一處路口停等紅燈時，被旁邊貨車上一隻比特犬突然跳下攻擊受傷。新竹縣家畜疾病防治所循線找到比特犬飼主，依法開罰新台幣3萬元。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣傳真 108年5月18日

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣一名曾姓郵務士10日騎車執行投遞勤務時，遭一隻比特犬攻擊狠咬腿部受傷。新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇今天表示，比特犬飼主依動物保護法開罰3萬元罰鍰。

彭正宇受訪表示，中華郵政曾姓郵務士在10日行經新竹縣湖口鄉信勢國小旁一處路口，停等紅燈時，旁邊貨車上一隻比特犬忽然跳下車，朝曾男腿部狂咬，造成曾男腿部多處咬傷、褲管遭扯破。

彭正宇說，案發後找到這隻比特犬的王姓飼主，根據王男說法，他是受朋友之託照顧這隻比特犬，對於咬人事件感到驚訝、也抱歉，將請朋友儘速將狗帶回。

新竹縣湖口鄉一名曾姓郵務士10日外出值勤時，遭比特犬突然攻擊，狠咬腿部，造成腿部多處受傷、制服褲管也被扯破。（翻攝畫面）

彭正宇說，案發時這隻比特犬並無戴嘴套，且牽繩也超過1.5公尺，確實有疏失，不過，飼主為初犯且配合調查、有悔意，並與曾姓郵務士達成和解，依動物保護法開罰3萬元罰鍰。

彭正宇指出，比特犬為行政院農委會列為具攻擊性品種犬隻，出入公共場所或公眾得出入之場所，除應由飼主伴同，及以長度不超過1.5公尺的鍊繩牽引外，應加戴口罩作為防護措施。

彭正宇提醒，外出遛狗務必要繫牽繩，若是中、大型以及凶猛犬隻也應戴嘴套以防意外，保護自己與他人也是保護寵物。（編輯：張銘坤）1080518