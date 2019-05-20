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首頁 / 社會

新北雨勢漸緩 134件災情援救出12人

最新更新：2019/05/20 16:36
新北市政府災害應變中心20日上午8時啟動強化3級開設，9時45分提升為2級開設，全市21個區公所亦同步開設，直至下午1時許雨勢趨緩。（新北市消防局提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月20日
新北市政府災害應變中心20日上午8時啟動強化3級開設，9時45分提升為2級開設，全市21個區公所亦同步開設，直至下午1時許雨勢趨緩。（新北市消防局提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月20日

（中央社記者葉臻新北20日電）中央氣象局發布豪雨特報，新北市多處傳出災情，雨勢在下午1時許漸緩，新北市共計發生134件災情，其中以淹水108件最多，並成功救出12人。

新北市政府災害應變中心今天上午8時啟動強化3級開設，9時45分提升為2級開設，全市21個區公所亦同步開設，直至下午1時許雨勢趨緩。

新北市政府消防局表示，本次鋒面降雨以北海岸地區為主，截至下午2時為止，24小時累積雨量以淡水區（淡水站）222毫米最多，未達停班停課標準。

新北市災害應變中心開設期間，總計受理134件災情，以淡水23件、八里19件和板橋13件較多，合計積淹水108件、路樹傾倒6件、道路坍方落石6件，另因淹水造成3件車輛受困，成功救出共12人（7男5女）。

新北市侯友宜市長上午11時前往積淹水情形較嚴重的淡水區視察災情，亦至三芝區公所與市府災害應變中心視訊聯繫，掌握所有災害處置情形。

農委會水土保持局也發布新店、烏來2區3里5條土石流黃色警戒，目前無土石流紅色警戒，新北市政府也已要求區公所進行疏散避難勸告。

新北市長侯友宜呼籲市民注意氣象資訊，避免前往山區或溪流活動，請勿前往海邊觀浪，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防汛準備中若需堆置沙包，可向各區公所申請。（編輯：李錫璋）1080520

新北市長侯友宜（中）20日上午前往積淹水情形較嚴重的淡水區視察災情，亦至三芝區公所與市府災害應變中心視訊聯繫，掌握所有災害處置情形。（新北市消防局提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月20日
新北市長侯友宜（中）20日上午前往積淹水情形較嚴重的淡水區視察災情，亦至三芝區公所與市府災害應變中心視訊聯繫，掌握所有災害處置情形。（新北市消防局提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月20日
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