水漾森林1女膝蓋脫臼受困 須直升機吊掛救援

來自高雄市3男、1女登山客19日因暴雨受困嘉義、南投交界水漾森林山區，其中2男20日下午平安脫困，另受傷的林女等2人待援，消防搜救人員到達林女紮營處，確認傷勢無礙，預計最快22日以直升機救援。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年5月21日

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）來自高雄市3男、1女登山客19日因暴雨受困嘉義、南投交界水漾森林山區，其中2男昨天脫困，另受傷的林女等2人待援，消防人員確認安全無虞，預計最快明天以直升機救援。

嘉義縣消防局第三大隊大隊長陳南合表示，林女與3名男性登山客17日原要爬白姑大山，因下雨改往水漾森林，19日上午林女疑滑倒造成左腳膝蓋脫臼，且山區滂沱大雨溪水暴漲，4人受困便在平坦處紮營，林女透過手機傳訊息給家屬，家人擔憂並報案請求救援。

嘉義林管處與消防搜救人員19日前往搜救並於下午到達林女紮營處，確認傷勢無礙，因林女受傷須人力接駁救援，昨天派遣第二批人員入山支援。受困山友中2名男子昨天下午平安回到杉林溪停車場，因山區雨勢過大造成行進道路坍方，林女與另一男子還留在紮營處。

陳南合指出，救援人員攜帶糧食、水及禦寒衣物前往紮營處，確認林女傷勢無礙並補充糧食，因林女左腳膝蓋脫臼，無法行走，且移動會疼痛，加上地勢陡峭，增加搬運難度，因此，已申請直升機救援。

陳南合說，第三梯次救援人員上午出發前往紮營處，並攜帶刀具機械，準備砍除紮營地附近林木，以便直升機識別，最快明天才有辦法進行吊掛，由於山區氣候陰晴不定，若屆時還是無法吊掛救援，將以人力接駁方式救援傷者下山。（編輯：翁翠萍）1080521