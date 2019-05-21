藝人馬如龍外孫車禍 警消澄清處理未延誤

藝人馬如龍的外孫黃姓男子18日在台南騎車出車禍傷重不治，路口監視器拍下當時車禍發生過程，警消指出，救護車在獲報後16分鐘到場未延誤。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）藝人馬如龍的外孫黃姓男子18日在台南騎車出車禍傷重不治，家屬質疑警、消處理程序有疑點。警消澄清說，當時有監視器拍到車禍過程，救護車在獲報後16分鐘到場未延誤。

警方指出，22歲黃姓男子18日上午騎機車與一輛計程車發生車禍，摔車後疑似頭部遭受撞擊，送醫宣告不治。經調閱監視器後發現，黃男疑似要從左側超越前方的計程車時，與準備左轉的計程車發生擦撞倒地。

警方指計程車司機接受偵訊後，被警方依過失致死罪嫌移送檢方偵辦，肇事責任將交由行車事故鑑定委員會釐清。

死者家屬今天向蘋果新聞網提出對警、消多項質疑，包括警方未掌握肇事計程車行車記錄器、未對疑似目擊車禍的計程車乘客進行筆錄、未對被撞飛在地的傷者做防護、救護車在40分鐘後才抵達等。

警方指出，勤務中心當天上午8時52分獲報，轄區安業派出所警員8時58分到場，同時通報消防局派遣救護車支援，員警在現場交通管制防止二次車禍發生。經調閱路口監視器、車辨系統等兩段畫面，已完整呈現事發經過，因此沒有調閱計程車行車紀錄器與對計程車乘客製作筆錄。

台南市政府消防局指出，經調出救護明細清查，指揮中心當天8時59分獲報，救護車9時15分到達現場，從接獲報案至抵達救護現場花費16分鐘，不是40分鐘。

台南市消防局指出，因患者雙腳被機車壓迫無法脫離，將患者脫困後第一時間進行CPR流程，於9時34分離開現場，9時40分送抵麻豆新樓醫院，車程時間經調查後皆符合常理，沒有拖延情形。（編輯：翁翠萍）1080521