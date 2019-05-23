彰銀經營權案 財政部上訴成功

（中央社記者蕭博文台北23日電）彰銀經營權官司，台新指財政部違約，導致台新喪失彰銀經營權，高院判決台新為彰銀最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事。案經財政部上訴，最高法院今天發回更審。

台新金融控股公司主張，彰化銀行民國94年辦理現金增資案，財政部當時是彰銀最大股東，為吸引投標，以達成二次金改的公股整併政策，以新聞稿方式表示同意支持所引進的金融機構取得彰銀經營權。

台新主張，財政部曾發函表示完成增資後，經營管理權移由得標投資人主導，並同意於董事、監察人改選時，支持得標人取得董監事過半數席次；台新94年得標，財政部在103年12月8日第24屆股東會中，竟未支持台新人選，造成台新未取得經營權。

財政部則向法院主張，兩造間就算有支持台新指派過半董事的契約關係存在，性質屬於股東表決權拘束契約，不僅對彰化銀行無益，也因侵害員工及其他股東權益，違反公序良俗而無效。

一審台北地方法院判決，財政部「不能妨礙」台新指派的代表人當選彰銀過半董事席次的契約關係存在。

二審台灣高等法院則認為，兩造間的契約不是表決權拘束契約，即使是表決權拘束契約，也因未違反公序良俗而有效，判決財政部出售彰銀持股前，且台新為彰銀最大股東時，應支持台新指派過半董事。

案經財政部上訴，最高法院認為，綜觀財政部新聞稿、函文及與台新簽立的協議書，似乎是財政部同意引進的金融機構取得經營權，並承諾配合金融機構取得一定的董監事席次，兩造間的約定是否不是股東表決權拘束契約，並非沒有疑問，有探求釐清的必要。

最高法院還指出，契約的解除條件是財政部出售持股或台新非彰銀最大股東，但迄今超過13年都未成就解除條件，財政部支持台新取得經營權的時間是否超過合理範圍，造成股份與表決權長期分離，對公司治理不利，而仍應受其拘束，是否有違公序良俗？有探求餘地，因此發回高院更審。（編輯：張銘坤）1080523