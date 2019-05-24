男子勒斃女友運屍尋短 判刑10年2月

（中央社記者蘇木春台中24日電）莊姓男子去年7月與李姓女友起口角，失控涉將對方勒斃，莊男事後載遺體行經國道時發生事故，警方因而發現遺體。台中地院今天依殺人罪判處莊男10年2月徒刑，全案可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，32歲莊姓男子與李姓女子為同居男女朋友，李女於民國107年4月間因罹患重鬱症，情緒不穩定。她因經常與網友外出及花費過鉅等因素，與莊男發生爭執。

107年7月18日下午4時多，莊男載李女投宿台中市一家汽車旅館，隔日李女因不滿旅館提供的早餐，與莊男發生口角。莊男一時情緒失控，徒手掐住李女頸部數分鐘，發覺對方未斷氣，又持浴室內溼掉的毛巾纏繞李女頸部後，再以雙手勒緊致李女窒息而死亡。

涉行凶後，莊男將遺體拖到浴室加以清洗，再載李女的遺體退房，入住台中市另一家汽車旅館，並將李女遺體拖至旅館房間床上開啟冷氣，藉以延緩遺體的腐敗速度。

107年7月19日晚間7時多，莊男再將李女的遺體放置轎車行李廂後開車外出，莊男將車輛開往國道六號下愛蘭交流道後，將車輛停放在路旁休息，並吞服李女生前看病取得的精神科藥物疑欲輕生。

莊男直到隔日醒來後，才發現自殺未果，再度駕駛轎車上國道六號愛蘭交流道往台中方向行駛，但因精神不濟，行經國道六號29公里處擦撞護欄導致輪胎破損，車輛因而停在高速公路交流道上，莊男疑因畏罪直接跳下高架橋受傷。

警方獲報到場將莊男送醫，並將莊男的轎車拖回國道警察大隊，警方發覺車輛內有腐敗臭味，打開車輛後行李廂才發現李女遺體，通報台中地檢署檢察官調查，訊問後將莊男依殺人罪嫌移送偵辦，並被檢方起訴。

台中地院法官審酌，莊男一時情緒失控，動手勒斃被害人，釀成家屬無法彌補傷痛；犯案後，宣稱受被害人囑託而殺害，陳述避重就輕，且未與家屬達成和解，今天依殺人罪判處莊男10年2月徒刑，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080524

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