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北市長選舉無效訴訟
中國國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，驗票結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁守中提選舉無效訴訟，台北地院5月10日判丁守中敗訴。
北市長選舉無效訴訟
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北市長選舉無效訴訟1/10

台北市長選舉無效案敗訴 丁守中決定提上訴

最新更新：2019/05/25 15:36
去年九合一選舉後，台北市長候選人丁守中（前）提選舉無效訴訟，台北地院10日判敗訴，全案可上訴。（中央社檔案照片）
去年九合一選舉後，台北市長候選人丁守中（前）提選舉無效訴訟，台北地院10日判敗訴，全案可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北25日電）去年九合一選舉後，台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地院10日判敗訴，全案可上訴。丁守中今天表示，與律師團討論後，決定上訴，並在下星期召開記者會，對外說明。

去年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會。

丁守中也聲請重新計票，驗票結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁守中提選舉無效訴訟。台北地院10日判決「原告之訴駁回」，全案可上訴。

丁守中當時聆判後受訪表示，法院應該是民主法治、公平正義的守護者，但是台北地院判決，他覺得嚴重扭曲民主選舉制度的公平，也使司法公信力嚴重受損。蒐集到這麼多的相關證據，足以證明中選會、台北市選委會有太多違法缺失及錯誤。

丁守中今天受訪時指出，與律師團討論後，決定上訴，並在下星期召開記者會，對外說明，至於詳細時間未定。（編輯：方沛清）1080525

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