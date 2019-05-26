移民署查察不法外來人口 北市逮10人

（中央社記者黃麗芸台北26日電）移民署台北市專勤隊昨天共同執行全國性聯合查察不法外來人口，鎖定北市30餘處外來人口易聚集熱點，共查獲5名失聯移工、5名逾期停留外來人口，以及6名非法雇主。

移民署昨天動員全國22個專勤隊查緝外來人口容易聚集場所，共141處，包含工地、外國商店等，逮捕165人，皆是逾期居留、非法工作，以越南籍最多。

台北市專勤隊今天發布新聞稿說明，昨天偕同移民署北區事務大隊機動隊共同執行全國性聯合查察，對外人易聚集熱點、可疑有非法工作等處所規劃30餘處執行查察，強烈宣示打擊不法的決心。

經統計昨天查察行動，共計查獲5名失聯移工、5名逾期停留外來人口及6名非法雇主。

台北市專勤隊表示，由於近年不肖應召站業者引進外來人口假藉觀光之名來台從事性交易，北市萬華區茶室、卡拉OK店及出租套房充斥不少中國大陸地區人民與東南亞女子，去年起每月偕同轄區警方共同於夜間執行「伊拉克」專案，鎖定萬華區暗藏春色的交易熱點進行清查。

除自22日起展開一連串強力查緝不法外籍人士行動外，台北市專勤隊說，22日當天也偕同台北市警察局萬華分局共同查獲4名越南籍女子於萬華區從事性交易；24日更增派人力結合萬華分局共同實施擴大臨檢，針對私娼、卡拉OK店及養生館等場所進行掃蕩查察。

台北市專勤隊表示，查獲的非法外來人口，後續將逐一清查有無另涉其他不法事件，若無者將儘速完成遣送。

台北市專勤隊長廖世媚提醒，非法聘僱外來人口者最高可罰新台幣75萬元；民眾若發現有非法外來人口工作情事， 可向移民署或勞動部提報，以遏止不法。（編輯：陳俊碩）1080526