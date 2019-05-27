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只因相處不睦 新北警洩漏同事帳號給女藥頭

最新更新：2019/05/27 20:14

（中央社記者葉臻新北27日電）新北市政府警察局李姓偵查佐，因與原單位同事相處不睦，竟將2同事緝毒用微信帳號洩漏給女藥頭，新北地檢署今天依公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌，對李姓偵查佐聲請簡易判決。

新北地檢署調查，新北市政府警察局新莊分局偵查隊李姓偵查佐，去年1月調至新北市政府警察局林口分局偵查隊，負責查緝毒品等業務。

同年2月，李姓偵查佐主動聯絡曾查獲過的陳姓女藥頭，佯稱「我不會抓妳啦」、「剛好可以抓跟妳搶生意的/何樂不為」等語，博取陳女信任，陳女在同年5月同意配合辦案，條件是要李姓偵查佐提供先前以「釣魚」方式查獲她涉犯毒品案的警員資料。

李姓偵查佐因為與原任職單位的沈姓、陳姓員警相處不睦，加上為了爭取績效，竟將2員警用來緝毒的微信帳號截圖後傳給陳女，並要陳女設法將2人踢出不時有毒品交易訊息的微信群組，全案因陳女因他案被逮東窗事發，李姓偵查佐則涉犯公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌。

新北地檢署偵訊時，李姓偵查佐坦承洩密，但堅稱「我不會抓妳啦」、「剛好可以抓跟妳搶生意的/何樂不為」僅是博取陳女信任的話術，並非包庇。

新北地檢署根據沈姓、陳姓員警等證詞，認為李姓偵查佐確實是因為同僚間不睦，且為爭取個人績效，難認定有何包庇毒販的情事，新北地檢署偵結，依公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌，對李姓偵查佐聲請簡易判決。（編輯：李錫璋）1080527

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