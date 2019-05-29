台南歷史名人 台灣第一代牙醫何瑞麟入選

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府審議108年上半年度台南市歷史名人，今天公布包括台灣第一代牙醫、防齲推廣先鋒何瑞麟等5人入選。台南市歷史名人分八大類，累計有208人。

台南市政府文化局今天發布新聞稿公布108年上半年入選的5位歷史名人，包括醫療類何瑞麟、顏柯明点；學術教育類黃鑑村、葉阿月；藝術類林秋錦。

文化局資料顯示，何瑞麟生於1903年，卒於1998年，是台灣第一代牙醫，曾任台灣省牙醫師公會及台南市牙醫師公會理事長，率先研究飲水加氟，也是台灣防齲的推廣先鋒。

顏柯明点生於1901年，卒於1993年，是南台灣首位赴日學習婦產專科醫學的女性，創時代先例，是台灣婦產科醫療萌芽時期的拓荒先鋒。

黃鑑村生於1906年，卒於1982年，是位橫跨電子技術推廣及文藝創作的科學家、教育家及文學家，致力於無線電教育，另以筆名創作劇本、武俠、言情、科幻小說。

葉阿月生於1928年，卒於2009年，1972年以「唯識思想之研究」取得日本東京大學博士學位，可能是台灣以佛教學術研究獲得博士學位的第一人，也是第一位在台灣大學哲學系教授「唯識」、「印度哲學史」及梵文等專業佛教課程的女性教師。

林秋錦生於1909年，卒於2000年，是台灣首位本土女高音，這位傑出聲樂家終身未婚，全心培育西樂人才。

台南市文化局表示，台南市是全台首座城市透過歷史名人的整理盤點，讓民眾理解「文化首都」之名是許多先賢共同打拼累積的成果，這些名人的為人及成就是後人學習的典範。

台南市歷史名人分藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別。已認定歷史名人有208人，其中藝術類25人、文學類41人、學術教育類30人、政治類56人、醫療類16人、經濟類23人、宗教類13人、技術類4人。(編輯:孫承武) 1080529