更多編輯台推薦新聞：
女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字
國際

女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起
國際

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓
早報

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

攔沙壩垂釣滑落溪中 男子獲救無意識送醫搶救

最新更新：2019/05/30 15:46
苗栗縣泰安鄉30日傳出釣客溺水意外，一名男子在泰安觀止橋下攔沙壩釣魚，不慎滑落汶水溪，消防隊獲報到場時將他緊急送醫搶救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年5月30日
苗栗縣泰安鄉30日傳出釣客溺水意外，一名男子在泰安觀止橋下攔沙壩釣魚，不慎滑落汶水溪，消防隊獲報到場時將他緊急送醫搶救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年5月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣泰安鄉今天下午傳出釣客溺水意外，一名男子在泰安觀止橋下攔沙壩釣魚，不慎滑落汶水溪，消防隊獲報到場時，釣客已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

苗栗縣消防局指出，下午1時許獲報泰安鄉泰安觀止橋下附近，有一名男性釣客不慎落水，已由旁人拉起，沒有意識，經泰安消防分隊人車到場急救仍呈現OHCA(到院前心肺功能停止)，送往大湖鄉大順醫院搶救。

警方調查該名釣客身分為台中市錢姓男子（63歲），已聯繫家屬趕往醫院。

警方指出，根據現場其他釣客描述，男子原本在泰安觀止橋下方攔砂壩釣魚，不慎滑落汶水溪中被水流沖走，經他人拉起時已無意識。（編輯：李錫璋）1080530

苗栗縣消防局指出，30日下午獲報泰安觀止橋下附近，有一名男性釣客不慎落水，消防人員到場時，釣客已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月30日
苗栗縣消防局指出，30日下午獲報泰安觀止橋下附近，有一名男性釣客不慎落水，消防人員到場時，釣客已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月30日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報