攔沙壩垂釣滑落溪中 男子獲救無意識送醫搶救

苗栗縣泰安鄉30日傳出釣客溺水意外，一名男子在泰安觀止橋下攔沙壩釣魚，不慎滑落汶水溪，消防隊獲報到場時將他緊急送醫搶救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣泰安鄉今天下午傳出釣客溺水意外，一名男子在泰安觀止橋下攔沙壩釣魚，不慎滑落汶水溪，消防隊獲報到場時，釣客已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

苗栗縣消防局指出，下午1時許獲報泰安鄉泰安觀止橋下附近，有一名男性釣客不慎落水，已由旁人拉起，沒有意識，經泰安消防分隊人車到場急救仍呈現OHCA(到院前心肺功能停止)，送往大湖鄉大順醫院搶救。

警方調查該名釣客身分為台中市錢姓男子（63歲），已聯繫家屬趕往醫院。

警方指出，根據現場其他釣客描述，男子原本在泰安觀止橋下方攔砂壩釣魚，不慎滑落汶水溪中被水流沖走，經他人拉起時已無意識。（編輯：李錫璋）1080530