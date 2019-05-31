民宅火警奪父命 女送行者強忍悲傷接遺體

苗栗縣頭屋鄉一處民宅31日凌晨傳出火警，消防隊員花了1個多小時，順利撲滅火勢，徐姓男子葬身火窟，他的老母親站在火場門口，等不到兒子下樓，悲傷不已。中央社記者管瑞平攝 108年5月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣頭屋鄉一處民宅今天凌晨傳出火警，47歲徐姓男子逃生不及葬身火窟，他的女兒從事殯葬業，得知噩耗趕回家中，強忍悲傷善後，準備送父親莊嚴走完最後一程。

苗栗縣消防局31日凌晨2時許接獲通報，頭屋鄉中山街一間3樓透天厝頂樓加蓋鐵皮屋傳出火警，隨即派遣頭屋、苗栗以及特搜分隊人車前往搶救，抵達現場看到火舌已蔓延至隔壁2間民宅，隨即拉出水線進行灌救。

起火民宅位於狹小巷弄，大型消防水車無法進入，造成搶救困難，火勢燃燒面積約225平方公尺，消防隊員花了1個半小時終於撲滅火勢，不過在起火民宅3樓找到徐男時，已經沒有生命跡象。

徐男已出嫁的女兒，在苗栗市福元生命事業禮儀公司擔任送行者工作，凌晨接獲消息，趕抵火場，赫然得知父親不幸葬身火窟，還是忍住悲傷，守在老家外，等到消防隊員撲滅火勢，才進入火場接送父親大體。

福元生命事業禮儀公司業者羅雲平指出，死者女兒擔任送行者近3年，平常十分認真，更專研於遺體修復工作，面對父親遭遇不幸被火焚身，將發揮所長，幫助父親莊嚴走完人生最後一程。（編輯：嚴思祺）1080531