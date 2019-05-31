基隆鬼廟淨因寺火警 黑煙直竄天際

位於基隆市虎仔山地標下方，已荒廢多年的「淨因寺」31日下午突傳火警，現場濃煙密布，消防人員獲報到場處理，所幸未傳人員傷亡。中央社記者王朝鈺攝 108年5月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）位於基隆市虎仔山地標下方荒廢數十年的「淨因寺」，今天下午傳出火警，警消趕抵現場立刻布水線灌救，所幸無人受傷，起火原因仍有待調查。

消防局下午4時2分接獲通報後，立刻派遣信二、仁愛、中山消防分隊前往灌救，消防員到場時黑煙直竄天際，就連數百公尺外都能看見，由於救災車輛無法抵達，只能在山上路旁接起水線到起火現場。

警消表示，起火地點疑似在2樓左側房間內角落，火勢約在下午4時30時許受到控制，所幸無人受傷。附近居民說，淨因寺約2年前也曾發生火警，當時懷疑可能是遊民燒紙錢因起火災。

位在基隆虎仔山上的淨因寺1925年由信徒出資興建，當時名為「淨因堂」，約1973年再擴建時被人檢舉違建，遭勒令停工荒廢至今。

由於寺廟內雜草叢生，不僅牆壁龜裂且梁柱鋼筋裸露，由於廟內傳出曾擺放骨灰罈，鬼故事傳聞不脛而走，被外界稱為「基隆鬼廟」。（編輯：張銘坤）1080531