農地違法搭建超商 竹檢起訴地主建請地院沒收

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣新豐鄉西濱路一間超商被新竹縣府認定為違建，新竹地檢署依違反區域計畫法起訴土地所有人李男，並建請地院沒收，再由檢方執行拆除。這是相當罕見的超商將遭沒收案例。

新竹地檢署檢察官指出，這間超商的土地所有人為李姓男子，李男明知土地使用地類別為一般農業區農牧用地，除非經過依法申請核准用途或領有合法建照建物外，依法僅能供農牧業使用。

檢方表示，李男不僅「農地非農用」，也未向新竹縣政府申請許可，西元2017年在此土地鋪設水泥，並蓋建築物作為超商使用，被縣府發現後依違反區域計畫法處分書，裁處6萬元罰鍰，並限期於同年11月前拆除建築物及水泥鋪面，以恢復原編定使用或向主管機關申請合法變更使用。

檢方指出，不過，李男未依限完成指定改正事項，經新竹縣政府派員前往複查，將全案函請檢方偵辦。檢方依違反區域計畫法起訴李男，建請新竹地方法院宣告沒收。

檢方表示，若法院輕判此案件，也未沒收建物，將無法導正民眾對農地農用觀念，還可能誤導民眾輕忽刑罰，鼓勵效法。因此，建請法院依法宣告沒收，由地檢署執行科對建物及水泥鋪面執行沒收命令，拆除違建，以利未來拆除回復原狀。

檢方表示，為貫徹農地合法使用及維護水土保持，相關單位將持續強化在各農業區巡查，無論是整地或搭違建，未做農業使用都將依法究辦，業者不要心存僥倖。（編輯：卞金峰）1080601