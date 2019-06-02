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稱駭客入侵遭盜刷 櫃姐一小時被騙24萬元

最新更新：2019/06/02 15:50

（中央社記者劉建邦台北2日電）楊姓櫃姐接到詐騙集團假扮知名賣場客服員，對方稱，因公司遭駭客入侵，造成刷卡資料外流，被重複下單及盜刷，要求赴ATM匯款解除訂單，楊女未查，一小時內遭騙新台幣24萬元。

刑事局今天發布新聞稿表示，35歲楊女日前遇到歹徒假冒知名美妝賣場「小三美日」客服員來電，對方稱有駭客盜取楊女先前購買保養品刷卡資料，並重複下單20筆，盜刷新台幣2萬餘元，再由假銀行行員要求楊女前往ATM匯款，才可解除訂單，楊女事後遭騙24萬元。

刑事局解釋，詐騙集團過去常以「解除分期」為由誆騙民眾，經警方宣導，加上國人消費意識抬頭，「解除分期」已被視為詐騙話術，歹徒近來卻以「駭客入侵」為由詐騙。

刑事局分析，詐騙集團會供稱公司資料庫遭駭客入侵，並盜刷被害人信用卡，還訂購商品，服務員已幫忙通知發卡銀行處理，事後，再由另名歹徒假冒銀行行員，並要求被害人赴ATM匯款解除訂單，藉機從中詐騙。

刑事局表示，民眾使用電子商務服務要建立個資可能外洩的觀念，接到陌生電話時，別因對方提及自己過往交易資料，就輕易相信，應向詐騙集團提及或假冒的公司進行查證。

刑事局指出，只要對方提及「操作ATM、誤設為批發商、誤設為重複訂購、誤設為付費會員、駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等關鍵字就要提高警覺，可能為詐騙，有疑問可打165反詐騙諮詢專線。（編輯：方沛清）1080602

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