東大門夜市暗夜大火 警消追起火原因

（中央社記者盧太城花蓮縣3日電）花蓮東大門夜市今晨發生火警，因高雄市長韓國瑜已申請8日在夜市旁舉辦造勢活動，火警發生引來議論；消防局表示，已取得附近監視器畫面，周邊各處仔細調查，釐清起火原因。

高雄市長韓國瑜8日將在東大門夜市旁六期重劃區舉辦造勢活動，昨天才剛向警方申請場地，凌晨就發生大火。他今天受訪指出，花蓮警消應該快調查清楚，目前比較關切是這些攤販，花蓮縣政府一定要趕快來照顧他們，因為每一個攤商們就是靠這些器具維持養家活口，幾十個攤販一下被火燒掉了，要怎麼樣謀生活？幾十個攤位不是開玩笑的。

花蓮縣長徐榛蔚上午也到東大門夜市表達關心，攤商榮譽主委林文松說，焚毀的攤商加上受到波及的合計44攤，希望能夠儘速原地重建，徐榛蔚也承諾會在調查告一段落後，儘速重建。

花蓮縣消防局火災調查科長吳泰濬受訪表示，今天凌晨東大門夜市發生火警，由於受災攤位數多達40多攤，上午找來怪手一一掀開鐵皮屋頂，再逐一檢視，由火調人員進入火場調查起火點和原因，目前偵查中，細節暫不方便透露。

花蓮縣警察局刑警大隊大隊長戴長生表示，目前消防局對起火原因和起火點進行調查，如有涉刑事部分，警方會展開偵辦作為。據了解，警消過濾附近監視器畫面中，在見一輛汽車駛過後，夜市攤位開始冒煙，之後因現場放置不少瓦斯桶，接著有爆炸聲火勢變大。

東大門夜市為前縣長傅崑萁任內，耗資新台幣2億多元在道路用地上打造的臨時市場，地面鋪設黑白顏色的高級花崗岩，由於場地寬敞、乾淨，擁有400多攤特色攤位，加上縣府全力行銷，近年成為遊客到花蓮必逛的夜市。（編輯：黃世雅）1080603