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東大門夜市火警 消防署鑑識專家協助調查

最新更新：2019/06/03 19:16
高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢活動場地、東大門夜市3日凌晨發生火警，所幸未傳人員傷亡。為求慎重，消防署鑑識專家4日也將到花蓮協助調查。（花蓮縣消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年6月3日
高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢活動場地、東大門夜市3日凌晨發生火警，所幸未傳人員傷亡。為求慎重，消防署鑑識專家4日也將到花蓮協助調查。（花蓮縣消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年6月3日

（中央社記者盧太城花蓮縣3日電）高雄市長韓國瑜「前進東台灣‧全民花蓮見」造勢場地–花蓮東大門夜市，今晨發生火警，引起關注，消防署鑑識專家4日將前往花蓮協助調查。

花蓮東大門夜市凌晨發生火警，由於韓國瑜已申請8日在夜市旁舉辦造勢活動，火警發生引發議論，花蓮縣政府、花蓮縣警察局、花蓮縣消防局高度重視。

花蓮縣長徐榛蔚上午親自到現場查看，指示相關人員盡速復原市容，讓商家維持生計。

案發後，社群網站上有人說「這未免太巧了吧」、「怎麼會這樣」、「是不是有陰謀」。

花蓮縣消防局火災調查科人員在火勢撲滅後，立即封鎖現場，進行火場調查。

花蓮縣消防局長林文瑞傍晚表示，此案為社會高度關注案件，為求慎重，消防署鑑識專家明天會親自到花蓮，協助調查起火原因及起火點。

他指出，有夜市攤商反映，東大門夜市天橋上的電子看板約在2天前才安裝好，近日碰到下雨天，是否因此導致電線走火一事，都會列入調查。

另外，警消人員上午從附近監視器畫面看到一輛汽車行駛過後，夜市攤位開始冒煙。事後調查，汽車駕駛是報案人，已排除涉案嫌疑。（編輯：戴光育）1080603

花蓮縣東大門夜市3日凌晨發生火警，由於高雄市長韓國瑜已申請8日在夜市旁舉辦造勢活動，火警發生引來議論，縣府、警方和消防局都高度重視。（花蓮縣消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年6月3日
花蓮縣東大門夜市3日凌晨發生火警，由於高雄市長韓國瑜已申請8日在夜市旁舉辦造勢活動，火警發生引來議論，縣府、警方和消防局都高度重視。（花蓮縣消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年6月3日
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