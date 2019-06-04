新竹弒父案 男子砍殺20餘刀伴屍3天棄屍

（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹一名胡姓男子與父親長年不合，日前疑因起口角，胡男砍殺父親20餘刀，伴屍約3天後再棄屍於橋下。警方今天表示，將依殺害直系血親尊親屬罪送辦，檢方複訊後聲請羈押。

警方指出，65歲胡父曾為當地里長，為人熱心，胡父與39歲胡男兩人同住，胡父常不願意讓胡男出門、開車、騎車，兩人也常吵架。胡男情緒激動時還會大吼大叫，甚至要不到錢，也會搬家裡物品變賣。

鄰居指出，胡父常被胡男毆打，躲到鄰居家中並訴苦「遲早會出事，不是兒子死，就是我死」。因此，鄰居都會注意胡家的狀況。5月31日還有聽到兩人爭吵，後來就無音訊。昨天下午4時許，鄰居發現胡男將轎車停放在家門口，看到胡姓男子正在搬運東西，沒想到在後車廂竟看到露出一隻手臂，嚇得趕緊報警。

新竹市第一警分局副分局長吳詠傑表示，警方昨天至胡家，大門內一灘血卻不見胡男、胡父蹤影，正查訪鄰居時，胡男剛好開車回家，一見大批員警立刻加速逃走，警方通報追緝，在新竹市竹光路將他逮捕。

吳詠傑說，警方打開車門，立即聞到惡臭屍臭味，不過，車上並無發現屍體。胡男面對員警盤問不願多說，最後才向警方透露棄屍地點，警方隨後在溪州橋找到胡父屍體。

檢方今天相驗遺體，發現胡父頸部及胸腹部多達20多處砍刺傷，其中多處穿刺傷，胡姓男子手段凶殘，但胡男面對檢警訊問，包括動機和經過等都不願多說，檢察官複訊後依殺害尊親屬罪嫌，向新竹地院聲請羈押。（編輯：張銘坤）1080604