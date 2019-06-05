疑似遭鷹吻 偶像劇民宿強化玻璃碎裂

苗栗縣卓蘭鎮一家民宿風景優美、視野遼闊，曾是偶像劇「我可能不會愛你」取景拍攝場地，日前卻傳出民宿強化玻璃疑遭老鷹撞擊碎裂。中央社記者管瑞平攝 108年6月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣卓蘭鎮一家民宿位於4樓強化玻璃疑似遭老鷹撞擊，大面玻璃突然碎裂，苗栗縣野鳥協會今天指出，可能是老鷹為了捕捉獵物，鳥喙剛好撞到玻璃最脆弱之處所導致。

位於卓蘭鎮鯉魚潭水庫上游的自然風情民宿，因為有一大片草地、風景優美、視野遼闊，曾經是偶像劇「我可能不會愛你」取景拍攝場地，日前卻傳出民宿的強化玻璃突然碎裂，連員工都嚇了一大跳。

民宿主任顧子杰今天指出，當時工作同仁看到天空中有老鷹盤旋，原本不以為意，但過沒多久就聽到天外飛來「砰」一聲巨響，同事隨即前往4樓查看，就發現一面長300公分、寬280公分、厚度1.5公分的強化玻璃已經碎裂。

顧子杰表示，員工們懷疑是老鷹從空中看到玻璃反射出的影像誤以為是獵物，直接俯衝而下，撞擊到玻璃，重力加速度的結果，造成整面玻璃從撞擊點往外擴散碎裂，不過事後並未發現老鷹的蹤跡，也不知道老鷹有沒有因此受傷。

民宿業者劉彥伶表示，4年前遭到蘇迪勒颱風襲擊，2樓餐廳窗戶破裂，屋內物品被吹得東倒西歪，經過重整之後，特別注重強化玻璃，至少可以承受15至16級強陣風，從來沒想過可能會遭到老鷹撞擊。

苗栗縣野鳥協會總幹事溫春福表示，苗栗地區中海拔丘稜地經常有大冠鷲迴旋覓食，不排除是捕捉獵物時，以堅硬的鳥喙撞擊到強化玻璃最脆弱的地方，因此導致玻璃碎裂，建議民宿業者可以採用有顏色玻璃，避免形成反射即可。（編輯：李錫璋）1080605