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醫專女學生跑800公尺突倒地 送醫陷入昏迷

最新更新：2019/06/05 14:16
苗栗縣仁德醫護管理專科學校16歲女學生5日在學校操場進行800公尺跑步測驗，在最後100公尺時突然昏倒，送醫搶救仍陷入昏迷未脫險。中央社記者管瑞平攝　108年6月5日
苗栗縣仁德醫護管理專科學校16歲女學生5日在學校操場進行800公尺跑步測驗，在最後100公尺時突然昏倒，送醫搶救仍陷入昏迷未脫險。中央社記者管瑞平攝　108年6月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣仁德醫專一名女學生今天上午體育課接受800公尺測驗，跑到最後100公尺時突然倒地，校方緊急救護並通知消防隊送醫，呈現OHCA，經搶救仍陷入昏迷未脫險。

就讀仁德醫專一年級的陳姓女學生上午體育課時間，在學校操場接受800公尺跑步測驗，在最後100公尺時突然昏倒在地並一度休克，緊急以AED（自動體外心臟去顫器）、CPR急救，並呼叫119送醫，暫時保住性命，但陷入昏迷。

仁德醫專體育老師溫著光表示，今天課程進行男生1600公尺、女生800公尺跑步測驗，上午10時許檢測前有先詢問在場學生是否有身體不適或特殊狀況者，經調查結果有4人暫緩接受檢測，但陳姓女學生並未反映身體有任何不適。

溫著光指出，陳姓女學生在跑步過程中均無異狀，直到剩下最後100公尺時，遠遠看到她突然倒下，數秒後試圖自行爬起，跑了幾步，又倒下，師生趕忙上前查看，並通知校護。

學校衛生保健組長戴秀津表示，第一時間現場量測女學生血壓仍處於正常值，但臉色蒼白、肢體有些僵硬，後來抬到健康中心時脈搏已非常微弱，隨即使用AED並施以CPR進行急救，並打119求援。

苗栗縣消防局指出，上午11時許獲報後，派遣人車前往學校，當時16歲陳姓女學生已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），隨即進行CPR並送往衛福部苗栗醫院搶救。

女學生經醫院急診團隊搶救已恢復生命徵象，但仍陷入昏迷未脫離險境；家屬向院方表示，女學生並無特殊病史。

根據中央氣象局觀測資料，上午後龍地區氣溫約攝氏30至31度，女學生昏倒原因是否與天候有關仍待釐清。（編輯：李錫璋）1080605

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