擄走富商得手2000萬 中檢起訴涉案10人

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市陳姓男子因覬覦蔡男經商有成，去年5月擄走蔡男要求新台幣3000萬元贖金，蔡男獲釋後陸續交付2000萬元，檢警循線逮捕涉案的陳男等10人，今天依擄人勒贖等罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，47歲陳姓男子因涉及刑案遭通緝，在民國99年間以新台幣70萬元的代價，乘坐漁船偷渡至中國，並在104年間以50萬元的代價，自中國泉州搭乘漁船返台，藏匿在台中市沙鹿區。

回台後，陳男因覬覦蔡姓男子經營事業有成，且陳男10多年前曾資助蔡男200萬元，就與司姓男子等2名持槍同夥，於107年5月4日凌晨，在台中市南屯區一家雪茄館外對空鳴槍，將蔡男押上車載走。

陳男將蔡男帶至沙鹿區中興路旁一處土地公廟，要求支付5000萬元贖金，經磋商後贖金降至3000萬元，並約定蔡男一周內先付1000萬元，另外2000萬元要在15天內支付，雙方達成共識後，蔡男提出由張姓友人出面交付贖款，陳男便將蔡男釋放。

蔡男先籌得500萬元，由張男轉交給陳男，且希望支付500萬元案件就能了結。而陳男則聯繫綽號「鵝肉民」友人取款，107年5月15日「鵝肉民」將贖金交給陳男後，決定再與另外3名同夥向蔡男追討剩下的2500萬元贖金。

後來，蔡男將另一筆500萬元再交給張男，張男則委託顏姓男子聯繫「鵝肉民」，107年5月26日到立委顏寬恒沙鹿區的服務處交付這筆500萬元。張男另在107年12月25日，再將蔡男給的1000萬元轉交「鵝肉民」的同夥，總計交付2000萬元贖金。

擄人勒贖案件發生後，蔡男雖不願報案，但檢警仍持續追查，警方在今年1月間逮捕涉案的陳男等7人，以及期間協助陳男藏匿的3名同夥。檢警查出，張男是案件的中間人，未涉及擄人勒贖案件，另顏男僅代為聯繫「鵝肉民」，對案件內容不知情。

台中地檢署檢察官今天依擄人勒贖、違反槍砲彈藥刀械管制條例及藏匿人犯等罪嫌，將陳男等10人起訴。

由於勒索得逞的2000萬元中，有500萬在立委顏寬恒服務處交付。對此，立委顏寬恒服務處表示，委員與服務處人員對案件內容不知情，無法回應。（編輯：吳佳穎）1080605