模擬擦撞謊報 新竹女教師涉嫌詐保遭法辦

（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹一名林姓女教師，上月在苗栗縣開車自撞樹幹，但當下未報案，由於可申請保險理賠，竟聽信車廠維修員建議，再找一處「模擬」擦撞後報案，遭警方識破依法送辦。

警方表示，上月接獲林姓女教師報案，指在新竹市某巷道擦撞變電箱下的水泥墩，員警依規到場處理；林女向警方表示，她因與對向車輛會車，才不慎碰撞。

員警後來發現，變電箱水泥墩與林女轎車上的傷痕不符，調閱附近監視器畫面才發現，林女與一名男子將車開到現場，將車停在變電箱旁，拍照後才報警，並非會車造成擦撞，因此傳喚2人到案。

林女到案供稱，上月開車到苗栗縣一處景觀餐廳，不慎擦撞樹幹，幾天後將車開到新竹市的保養廠，陳姓維修員說「車子有保乙式險，可理賠自撞」，但由於當下未報警，無法申請理賠，便建議她找個相似處「模擬」擦撞現場，然後報警處理。

陳姓男子供稱，原本建議林女至苗栗縣報案，但不確定事發現場是否存在，加上貪圖方便，才建議且陪同林女到市區找一處類似地點，報案請警方到場做紀錄。

警方指出，雖林女開車自撞樹幹為事實，但車輛駛離事發地，在他處捏造自撞水泥墩的行為已涉及偽造文書罪，2人供稱不知此舉已觸法，訊後遭依法送辦。（編輯：張銘坤）1080609