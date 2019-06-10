女調查官赴FBI受訓 皮蛋擺攤受矚目

（中央社記者劉世怡台北10日電）FBI校友研習營首次來台舉辦，調查局女調查官蔡佩汶2天前才受訓結業回台。她說，受訓時的國際之夜，在攤位以皮蛋再加上粽子供人品嚐，當天攤位倍受矚目。

美國聯邦調查局國家學院(FBINA)校友會亞太區複訓研習營今天上午在台北君悅酒店舉行開幕儀式，台灣首次爭取到主辦權，亞太地區20餘國約170多名高階執法官員參加。

美國聯邦調查局是全球知名執法機關，其下設立的國家學院是美國甚至是全球執法界菁英的搖籃，學院每年自美國本土及全球招訓學員，平均錄取率僅1%；學員接受10週的嚴格訓練，結業後即為FBINA校友會會員，校友會成員超過5萬人，為全球最大的國際執法合作平台。

台灣人赴美受訓者主要為警政署及調查局人員，截至目前，調查局已有36人參與受訓，其中包含2天前才從FBINA第276期結業回台的調查官蔡佩汶。

蔡佩汶受訪指出，接受極嚴謹及紮實的學科測驗外，體能也是受訓重點項目，結訓前，需經過10公里的黃磚道原始森林障礙賽，才能獲得一塊象徵學院最高榮譽的黃磚，曾有人在這場障礙賽死亡。

受訓期間最深刻的是國際之夜，蔡佩汶說，各國各有攤位，她和調查局法務祕書，將攤位以國旗布置，以1000年的蛋為標語吸引目光，其實準備的是皮蛋供人品嚐，也因為接近端午佳節，粽子當然不能少，當天攤位倍受矚目。

蔡佩汶說，印象最深刻的講師，是一名曾在戰場中15槍差點送命的戰士，從他的故事中，她得到啟發是，團結合作的重要，以及不要看不起團隊中的其他成員，因為這名戰士身為陸軍，一度看不起空軍，但後來，當他在戰場上生命垂危時，卻是空軍救了他一命。（編輯：張銘坤）1080610