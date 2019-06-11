更多編輯台推薦新聞：
專題／認識秋行軍蟲 你我都能協助防堵高額農損
生活

專題／認識秋行軍蟲 你我都能協助防堵高額農損

東奧門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元
運動

東奧門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元

「牠們比貓熊更珍貴」 台灣黑熊保育登CNN頭條
生活

「牠們比貓熊更珍貴」 台灣黑熊保育登CNN頭條

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

阿羅哈客運失控翻國道邊坡 釀2死14輕重傷

最新更新：2019/06/11 01:19

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）疑為閃避物品，一輛阿羅哈客運巴士10日晚間行經中山高速公路彰化縣秀水鄉路段，失控衝落邊坡，車內16人送醫，其中2名男性傷患死亡。國道警方正釐清阿羅哈巴士駕駛的供述。

彰化縣政府消防局表示，10日晚間9時55分受理秀水鄉安南巷遊覽車事故案件，出動各式消防車7輛、救護車14輛，及消防人員39人、役男1人前往搶救，人車10日晚間10時5分到達現場，陸續將全數16名傷患送醫，其中5人為女性、11人為男性。

根據彰化縣消防局11日凌晨0時30分發布資料，1名59歲沈姓男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往秀傳醫院治療；另1名姓名及年齡待查的男性傷患也是到院前心肺功能停止，送往彰化基督教醫院急救。

秀傳醫院表示，收治1名50多歲男性傷患，到院前心肺功能停止，急救36分鐘後宣告不治。彰化基督教醫院表示，共收治傷患3男、3女，其中1名男傷患到院前死亡，急救無效，以及1名64歲吳姓男子胸內疑大量出血，有極度生命危險，已送入開刀房急救。

發生事故的國道客運巴士車號717-FP，根據交通部公路總局監理服務網資料，這輛車隸屬阿羅哈客運股份有限公司，車輛廠牌為斯堪尼亞，公元2011年6月出廠，無違規未結、無逾檢、已投保強制險；33歲郭姓巴士駕駛告訴國道警方，為閃避物品才失控。1080611

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報