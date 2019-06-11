騙長輩買靈骨塔 詐騙集團獲利2億新北檢聲押

（中央社記者葉臻新北11日電）新北市一詐騙集團，誘騙高齡長輩投資購買靈骨塔、骨灰罈，佯稱可轉手獲利，詐財約新台幣2億元，檢方昨天指揮搜索傳喚12人到案，今天凌晨聲押11人、1人另案發監執行。

新北地檢署調查，以37歲林姓男子為首的詐騙集團，透過不肖殯葬業者取得個資，自106年間起尋找年長的被害人，先是誘騙長輩購買1、2個單價數萬元的靈骨塔後，推知長輩財務狀況，再搬出虛構的「板橋殯葬協會」，佯稱協會將大量採購靈骨塔和骨灰罈，長輩若投資購買未來可轉賣協會獲利。

檢方調查，林男等12人利用長輩查證能力不佳且財力較豐，不但虛構協會，還有詐騙劇本和教戰手則，由詐騙集團成員扮演假買主、協會成員等不同身分，藉此取信於受害者。

檢方調查，不少受害長輩投入畢生積蓄，直至欲脫手轉賣時，才發現「板橋殯葬協會」為虛構單位，購買的靈骨塔、骨灰罈根本賣不出去，這才憤而報警，一名70餘歲被害長輩甚至受騙7000餘萬元，初估集團違法詐騙約2億餘元，被害人超過18人。

新北地檢署經過監控調查，昨天上午由檢察官賴建如等團隊辦案，共同指揮刑事警察局等單位，前往林男等人位於新北市的住處等14處執行搜索，查扣賓士車3輛、保時捷1輛、BMW1輛、不動產2筆、教戰手則、交易資料、電磁紀錄等物證，並傳喚林男等共12人到案。

檢察官訊問後，認定林男等人涉嫌詐欺取財罪嫌重大且有反覆實施及逃亡之虞，於今天凌晨向法院聲請羈押禁見11人，1人另案發監執行。（編輯：翁翠萍）1080611