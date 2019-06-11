屏檢破獲海上運毒 扣K他命市價達7億餘元

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東地檢署今天宣布破獲2件毒品案，包括在公海攔截載毒漁船，查扣K他命507.3公斤，市價達新台幣7億餘元；另外在屏東竹田及枋寮鄉查獲2製毒工廠，查扣安非他命2000多公斤。

屏東地檢署今天召開記者會，指兩年前獲悉犯罪集團利用漁船走私槍械及毒品入台販售牟暴利，隨即指派高永翰檢察官成立專案小組，指揮刑事局第八大隊、高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣和保二刑警大隊、保三警犬隊及海巡署等單位，歷經兩年多派員跟監、埋伏及蒐證。

今年5月9日派員登上台中艦執行海上查緝，5月11日清晨6時許，在距高雄港海域393海哩中沙群島附近公海，攔截運毒的「慶滿成」號屏東漁船，前往查緝的南打劉姓刑警表示，這是海巡署協同檢警緝毒第一次在距台灣這麼遠的海域查到毒品，9日出海直到11日才鎖定漁船。

劉姓刑警表示，「慶滿成」號是母船，研判毒品是在越南製作，除了部分要運往台灣，也準備要運往其他國家。

屏檢表示，專案小組共計在船艙內查扣第3級毒品K他命共507.3公斤，市價達新台幣7億5000萬元，這個量以1天1公克計算，約可供50萬人吸食。專案小組在船上逮捕蔡姓船長等4人，檢察官並向上溯源，又在陸上逮捕2人，6人依涉犯毒品危害防制條例向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

另外，屏檢獲悉謝姓男子在屏東縣境內設立製毒工廠製造第2級毒品甲基安非他命，指派檢察官鍾佩宇成立專案小組，並協同海巡署、刑事警察局南部打擊中心、高屏2縣警方及憲兵，5月27日晚上在屏東竹田鄉一處民宅內及枋寮鄉的芒果園工寮，分別查獲製毒工廠。警方表示，為躲避警方查緝，嫌犯還在信箱內裝監視器。

檢方表示，逮捕謝姓主嫌及4名共犯，並扣得安非他命毒成品及液態成品21.565公斤，液態半成品2100公斤、麻黃素7.6公斤及製毒工具和運毒工具等，謝等5人依涉犯毒品危害防制條例向屏東地方法院聲押獲准。

高雄高分檢檢察官楊慶瑞表示，屏東地檢署去年底破獲470公斤、市價達60億元歷年最大宗岸際海洛因運毒案，這次又在5月份1個月內連續查獲2件大宗毒品案，都是區域聯防及向上溯源成功。（編輯：翁翠萍）1080611