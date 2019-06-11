更多編輯台推薦新聞：
前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點
運動

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

早安世界》秋行軍蟲確認現蹤苗栗玉米田 宜蘭嘉義疑似蟲跡鑑定中
早報

早安世界》秋行軍蟲確認現蹤苗栗玉米田 宜蘭嘉義疑似蟲跡鑑定中

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
國民黨總統初選 確定不納入手機民調
訊息平台
首頁 / 社會

梅雨鋒面降大雷雨 苗栗通霄見泥流倒樹

最新更新：2019/06/11 13:54
梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區11日清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮平安里中正路有部分邊坡路樹隨土石坍塌倒在路面。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月11日
梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區11日清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮平安里中正路有部分邊坡路樹隨土石坍塌倒在路面。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區今天清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮平安里中正路出現嚴重積水，部分邊坡也有路樹倒塌，公所緊急排除中。

受到梅雨鋒面影響，苗栗縣境內清晨起雷聲大作，接著下起強降雨，雨勢下下停停，在苗栗縣通霄鎮平安里中正路有部分邊坡路樹隨土石坍塌倒在路面，另在鎮公所附近路段，疑因排水溝堵塞，黃泥水滿溢造成路面積水，通霄鎮公所獲報後，緊急派員清理倒樹。

另外，西濱高架橋通霄出口下平面道路，一度出現嚴重積水，在雨勢停後逐漸消退。

雨勢至中午已明顯緩和，苗栗縣政府提醒，這幾天受到梅雨鋒面及西南氣流影響，可能發生局部大雨或豪雨，鄉親出門務必注意安全，山區應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，如發現淹水或交通受阻，儘快通知119或110，此外，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。（編輯：張銘坤）1080611

梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區11日清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮公所附近路段，疑因排水溝堵塞，黃泥水滿溢造成路面積水。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月11日
梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區11日清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮公所附近路段，疑因排水溝堵塞，黃泥水滿溢造成路面積水。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月11日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報