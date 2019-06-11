梅雨鋒面降大雷雨 苗栗通霄見泥流倒樹

梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區11日清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮平安里中正路有部分邊坡路樹隨土石坍塌倒在路面。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）梅雨鋒面加上西南氣流影響，苗栗地區今天清晨起陸續降下間歇性大雷雨，通霄鎮平安里中正路出現嚴重積水，部分邊坡也有路樹倒塌，公所緊急排除中。

受到梅雨鋒面影響，苗栗縣境內清晨起雷聲大作，接著下起強降雨，雨勢下下停停，在苗栗縣通霄鎮平安里中正路有部分邊坡路樹隨土石坍塌倒在路面，另在鎮公所附近路段，疑因排水溝堵塞，黃泥水滿溢造成路面積水，通霄鎮公所獲報後，緊急派員清理倒樹。

另外，西濱高架橋通霄出口下平面道路，一度出現嚴重積水，在雨勢停後逐漸消退。

雨勢至中午已明顯緩和，苗栗縣政府提醒，這幾天受到梅雨鋒面及西南氣流影響，可能發生局部大雨或豪雨，鄉親出門務必注意安全，山區應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，如發現淹水或交通受阻，儘快通知119或110，此外，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。（編輯：張銘坤）1080611