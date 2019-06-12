更多編輯台推薦新聞：
肯德基響應限塑 即日起不提供塑膠吸管
生活

肯德基響應限塑 即日起不提供塑膠吸管

全球最貴畫作達文西救世主 傳擺在沙烏地王儲遊艇
文化

全球最貴畫作達文西救世主 傳擺在沙烏地王儲遊艇

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞
兩岸

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國道3號台南路段 3車追撞5人傷

最新更新：2019/06/12 00:41
國道3號南下362.7公里處11日晚間發生一起3輛自小客車追撞車禍，目前已知有5人受傷送醫，現場一片凌亂，事發原因仍有待調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月11日
國道3號南下362.7公里處11日晚間發生一起3輛自小客車追撞車禍，目前已知有5人受傷送醫，現場一片凌亂，事發原因仍有待調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）國道3號南下362.7公里處今晚傳出3輛自小客車追撞意外，其中一輛翻覆在車道上。消防人員抵達現場後陸續將5名傷者送醫，其中有一名4歲女童，所幸5人都沒有生命危險。

台南市政府消防局在晚間9時許獲報，指稱在國道3號南下362.7公里處有3輛自小客車追撞，1人受困在車內。消防人員趕抵現場後發現共有5名傷者，現場車輛零件散落，其中一輛自小客車翻覆在車道上。

消防人員初步檢傷發現，傷者中的52歲女子臉部血腫、4歲女童無明顯外傷、54歲男子臉部有約2公分撕裂傷、26歲男子手腳擦傷、18歲女子臉部約2公分撕裂傷。5人意識清楚，暫無生命危險，由救護車送往醫院進一步治療。

國道警方初步調查發現，疑似是其中一輛自小客車先擦撞護欄後失控，後方車輛閃避不及接連撞上，詳細事故原因還有待進一步調查。（編輯：林治平）1080612

國道3號南下362.7公里處11日晚間傳出3輛自小客車追撞意外，其中一輛車子遭撞翻覆在車道上，四輪朝天；目前已知5人受傷，皆送醫治療。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月11日
國道3號南下362.7公里處11日晚間傳出3輛自小客車追撞意外，其中一輛車子遭撞翻覆在車道上，四輪朝天；目前已知5人受傷，皆送醫治療。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月11日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報