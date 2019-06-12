國道3號台南路段 3車追撞5人傷

國道3號南下362.7公里處11日晚間發生一起3輛自小客車追撞車禍，目前已知有5人受傷送醫，現場一片凌亂，事發原因仍有待調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）國道3號南下362.7公里處今晚傳出3輛自小客車追撞意外，其中一輛翻覆在車道上。消防人員抵達現場後陸續將5名傷者送醫，其中有一名4歲女童，所幸5人都沒有生命危險。

台南市政府消防局在晚間9時許獲報，指稱在國道3號南下362.7公里處有3輛自小客車追撞，1人受困在車內。消防人員趕抵現場後發現共有5名傷者，現場車輛零件散落，其中一輛自小客車翻覆在車道上。

消防人員初步檢傷發現，傷者中的52歲女子臉部血腫、4歲女童無明顯外傷、54歲男子臉部有約2公分撕裂傷、26歲男子手腳擦傷、18歲女子臉部約2公分撕裂傷。5人意識清楚，暫無生命危險，由救護車送往醫院進一步治療。

國道警方初步調查發現，疑似是其中一輛自小客車先擦撞護欄後失控，後方車輛閃避不及接連撞上，詳細事故原因還有待進一步調查。（編輯：林治平）1080612