撤換陳良德 侯友宜：態度不配擔任警分局長

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，撤換淡水警分局長陳良德，是因其態度已不配擔任分局長。若作為軟弱不願意面對問題，不果斷決策與兄弟並肩作戰，治安怎麼會好，難怪鬥毆事件不斷。

新北市政府警察局執行違法零容忍行動專案，卻從7日起卻連續發生多起鬥毆事件，侯友宜相當震怒，昨天下令撤換淡水警分局長陳良德，將他調任警察局本部科長職。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，警分局長身為第一線作戰指揮官，若事先無法準確掌握情報，所犯第一次錯誤可彌補，起碼事後要隨時調派警力有效的強勢壓制犯罪。

他表示，陳良德不但沒有壓制犯罪，第二次犯錯是沒有到前線作戰，放任兄弟孤軍奮戰。第三個嚴重的錯誤是，事後檢討向警察局回報時，讓警察局高層誤判以為都沒有事。

侯友宜表示，最嚴重的錯誤是陳良德居然不面對所有鬥毆事件過程，還請部屬出面承擔，由偵查隊長回應排山倒海的責難，並未自己對外說明是非對錯，不但沒有站在第一線扛責任，鼓舞基層同仁，還不認為自己有錯，態度有大問題。

他表示，身為第一線的作戰指揮官，獎要從下起，懲要從上罰，要隨時準備上戰場提振士氣、強力執法，不要讓警察陷入生命危害。他不允許陳良德事前沒作為，事中沒有與同仁並肩作戰，事後檢討時推諉，這是態度問題。

侯友宜表示，撤換陳良德的主因，是其態度已不配擔任警分局長。他要求警察幹部一起扛責任面對治安，他會做大家的後盾，全力往前衝。新北市的治安不容許有絲毫妥協空間，這是他最在意的地方，也是決心。

侯友宜說，他從基層警察做到警政署長，每個基層位子都歷練過，比誰都瞭解警察的辛苦，懂得各位子所扮演的角色，這次是警察分局長個人在指揮調度系統，犯了嚴重的錯誤，必須要扛責。

侯友宜表示，他最瞭哪個層級要負什麼責任，他可以掌握該檢討的人必須檢討。他扛起治安的責任，治安做不好他要負責，但在整個管理系統上，哪一個人做不好，該負責就要負責。（編輯：李錫璋）1080612