警專畢業典禮 徐國勇：政策加強照顧基層

（中央社記者劉建邦台北12日電）台灣警察專科學校今天舉行專科警員班畢業典禮，共2314人畢業，其中男性居多。內政部長徐國勇致詞時說，政府實施多項政策持續加強照顧基層，像是通過租屋協助措施等。

警專舉行專科警員第36期正期學生組畢業典禮，畢業學生共2314人，其中男性為2087人、女性227人；畢業生分別有行政警察科1542人、刑事警察科196人、交通管理科195人、消防安全科143人、海洋巡防科38人、科技偵查科200人。

徐國勇出席畢業典禮，並頒發畢業成績第一名的獎狀給各畢業班共50名優秀學生，警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、移民署副署長鐘景琨等人皆出席對畢業生表達祝福。

徐國勇致詞時表示，政府今年實施多項政策，也會持續加強對基層的照護與福利，像是全面換發更換新式警便服，內政部也通過基層警消租屋協助措施，還有警、消、海巡同仁至國軍醫院就診「不須掛號費及部分負擔」的措施，展現政府對基層的支持與愛護。

徐國勇勉勵學生，除保持對外在世界的求知若渴外，更要反省自我，堅持辨識是非善惡的能力，付出熱情和努力，在工作崗位全力以赴，成為值得民眾信賴的警消海巡支柱。（編輯：李亨山）1080612