台南學童遭壓死 安平區長盼儘速拆除竹棚

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市一名國小5年級男學童10日在戶外海洋教育時，遭安平區漁光島月牙灣竹棚壓死，安平區長賴青足今天建議負責管理土地的台灣港務公司儘速拆除當地竹棚，以維安全。

賴青足今天告訴中央社記者，漁光島月牙灣土地是交通部所有，由台灣港務公司高雄分公司安平營運處管理；月牙灣上有多處竹棚，因環境髒亂，安平區公所去年10月開始拆除竹棚，卻在拆除一處竹棚後，立刻有民眾陳情。

當時陳情者認為月牙灣竹棚有助於海邊救災，要求暫緩拆除，安平區公所去年10月及12月連開2次協調會，會中達成請竹棚所有人負起管理之責，未料卻發生竹棚倒塌壓死安平區億載國小學童的意外。

賴青足表示，目前月牙灣還有6處竹棚，每處竹棚有多個棚架，她建議台灣港務公司儘速拆除月牙灣竹棚，不只消除髒亂，也能維護當地安全。

這起學童遭竹棚壓死案，發生於10日億載國小戶外海洋教育時，台南地檢署檢察官昨天已完成相驗，初判學童的背、胸、腿等多處有壓痕，南檢將安排法醫複驗、解剖，以確認學童死因。目前南檢已分案偵辦，展開調查蒐證，以釐清責任歸屬。（編輯：卞金峰）1080612