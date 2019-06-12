新偵查不公開辦法 法務部：針對執法者非媒體

（中央社記者劉世怡台北12日電）新偵查不公開作業辦法將於15日施行，名嘴發文質疑檢警設立新聞監看小組，猶如東廠。法務部今天指出，名嘴誤解，新辦法是要偵查人員嚴守應秘密事項，並非針對民眾及媒體。

法務部長蔡清祥於下午媒體茶敘時指出，以前就有偵查不公開作業辦法，但不夠清楚，這次是把規定訂得更清楚而己，並不是突然冒出來的東西；新規定針對的是執法公務員，並非一般民眾及媒體。

法務部檢察司副司長李濠松指出，名嘴指媒體若報導不利於政府的新聞，將被警告，這是天大的誤解。新偵查不公開作業辦法，是因應司改國是會議的決議，有辦4場說明會，主要針對刑事案件，偵查機關（人員）在處理過程中有沒有違反應嚴守秘密的事項。

李濠松說，檢警設立新聞監看小組，目的是自我管理，去看有沒有偵查人員違反偵查不公開的行為，如果有，就進入內控機制檢討改進，並非去監看有沒有對政府不利的新聞報導。

法務部新聞稿指出，為落實無罪推定（避免標籤犯），偵查不公開作業辦法修正草案，將於15日施行，偵查中案件在審酌公共利益時，可適度公開；究責機制會定期公布檢討報告。（編輯：方沛清）1080612