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收賄147萬元 前復興鄉代會主席改判7年6月

最新更新：2019/06/13 15:56

（中央社記者蕭博文台北13日電）前桃園縣復興鄉鄉民代表會主席張永專涉嫌在任內藉由LED燈具採購案收取業者147萬餘元。一審依圖利罪判張6年徒刑，二審高院則認為構成收賄罪，今天改判刑7年6月。

台灣高等法院新聞資料指出，張永專於民國99年間當選桃園縣復興鄉鄉民代表會第19屆主席，提案施作華陵村藝術光雕LED燈工程，鄉代會並審議通過鄉公所編列的400萬元預算案。

林姓業務員得知LED採購案，透過林姓掮客結識張永專，約定復興鄉公所若採購林姓業務員公司的LED燈，即給予張永專一定比例佣金。

張永專隨後要求鄉公所陳姓採購承辦人員，儘速向林姓業務員公司採購LED燈。102年1月間，林姓業務員得知復興鄉公所已透過政府採購網完成下單，即請林姓掮客轉交張永專147萬餘元，調查局獲報當場逮捕張永專，扣得147萬餘元現金。

一審桃園地方法院依非主管事務圖利罪，判處張永專6年徒刑，林姓業務員無罪。

案經上訴，二審高院認為，張永專當時是鄉代會主席，負責審查監督復興鄉預算，藉此職權收取147萬餘元，應構成貪污治罪條例的對於職務上行為收受賄賂罪，一審只認定為圖利罪並不允當，因此撤銷改判。

高院審酌，張永專嚴重侵蝕行政機關編列預算執行的效益，損害全體納稅義務人權益，犯後未見悔意，依對於職務上行為收受賄賂罪，處有期徒刑7年6月，另依不違背職務行為交付賄賂罪，判處林姓業務員有期徒刑1年10月，仍可上訴。（編輯：李亨山）1080613

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