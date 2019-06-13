梅雨季車流遲緩 北市警適時啟動交通快打

台北市交通警察大隊13日表示，針對北市每遇天雨易有車行速度緩慢、事故（拋錨）車增加等現象，特別要求執勤員警適時啟動交通快打機制，並增派人力加強疏導。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）近日梅雨鋒面帶來大雨，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為改善天雨造成車行緩慢和事故車增加情形，特別要求執勤員警適時啟動交通快打機制，並增派人力加強疏導。

為改善近日梅雨季的上下午尖峰交通狀況，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，針對北市每遇天雨就因車行速度緩慢、事故（拋錨）車增加的現象，特別要求各分局員警及義交在大雨滂沱的路口執勤時，應堅守崗位站立於路口適當明顯位置疏導車流。

同時，視雨天車流狀況提前到勤或延後收勤，適時啟動交通快打機制，以及增派人員加強疏導、保持路口淨空、驅離和取締拖吊違規（臨時）停車，以確實疏導因天雨所造成的遲緩車流和突增車輛。

交通警察大隊說，若遇有事故（拋錨）車情形時，應立即協助排除至不影響交通處。

除此之外，交通警察大隊指出，為改善北市雨天交通問題，還提升督導密度、CCTV即時監控，並協請警廣、台北市交工處交控中心CMS（資訊可變標誌）加強宣導行車安全。（編輯：方沛清）1080613