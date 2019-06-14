監察院聲請公教年改釋憲 大法官不受理

（中央社記者林長順台北14日電）監察院認為公教年改有違憲疑義，向司法院大法官會議聲請釋憲。大法官認為，監察院聲請釋憲的法律並非行使調查權時所需適用的法律，與大法官審理案件法要件不符，予不受理。

立法院於民國106年間三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，監察院行使調查權，認為兩法有牴觸憲法第1條、第7條、第15條、第16條、第22條及第23條規定的情形，去年10月25日聲請釋憲。

大法官指出，監察院為行使憲法職權發動調查權，如果認為行使調查權所依據的法律（如監察法）有牴觸憲法疑義，可以聲請釋憲，但調查的目的事項並非監察權行使的對象及範圍，而僅單純為調查而調查，明顯逾越監察院的憲法職權範圍。

大法官表示，監察院在該件聲請僅以調查權為其所行使的職權，而未陳明所行使調查權的目的性權力為何，已不符大審法要件。

另外，大法官指出，監察院該件聲請顯然直接以立法院的立法本身為行使監察權的標的，依釋字第14號解釋意旨，監察院既無從對立法委員行使彈劾或糾舉權，則該案至多僅能行使調查權，無從進而行使任何監察院依憲法得行使的彈劾、糾舉或審計等目的性權力，不符合「行使職權」要件。

大法官認為，監察院主張行使調查權所生「法令違憲審查權」，足見所聲請解釋的兩項法律並非監察院行使調查權時所需適用法律，而是調查標的。該件聲請不符合「適用法律」要件，應不受理。（編輯：戴光育）1080614