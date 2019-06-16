假檢警詐騙又出快遞新招 刑事局籲勿受騙

（中央社記者黃麗芸台北16日電）「假冒公務機構詐騙」又出新招，刑事局今天表示，近期發現詐騙集團先偽裝成快遞公司員工，再假稱寄送包裹有問題遭檢警偵辦行騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，近期發現「假冒公務機構詐騙」又有新花招，詐騙集團先致電受害人並偽稱是一間國際快遞公司員工，並佯裝包裹寄件失敗，因內有偽造銀行卡遭海關攔查，若被害人告知並無寄送包裹，詐騙集團便假意懷疑被害人遭冒用身分並協助報警，後續再由假檢警繼續行騙得手。

台中市1名48歲張姓女子於6月初接獲自稱是國際快遞公司主管的電話，對方佯稱張女寄送到中國大陸上海市的包裹遭海關攔查，並查獲內有偽造銀行卡及存簿，懷疑張女恐涉入國際洗錢案。

張女隨即告知並未寄送國際包裹，詐騙集團隨即偽稱張女可能遭冒用身分須報警處理；張女隨後又接獲假冒員警來電告知她可能涉入非法吸金、詐欺案，需配合警方調查，進行電話筆錄時得知張女名下存款情形後，又將電話轉接給假高雄地檢署檢察官處理。

假檢察官聲稱張女涉案情形嚴重，要求她需遵守偵查不公開，且需監管其帳戶，便派假書記官前往相約處取走張女的6000美元、3本存摺和3張金融卡及密碼，直到張女在事發3天後告知丈夫此事，才驚覺受騙，經查3個帳戶已遭盜領新台幣65萬元。

刑事局表示，此類詐騙手法通稱「假冒公務機構詐騙」，透過假冒健保局、醫療院所、中華電信或快遞公司員工身分，透過市話假稱被害人冒領健保補助、催繳電話費或非法包裹方式，再由假冒的檢警人員出面聲稱被害人涉嫌刑案，須監管相關帳戶及財產證明，造成帳戶被提領一空。

刑事局呼籲，民眾若接到這類電話，若最終冒稱檢警並提出「涉及刑案」「電話中做筆錄」「法院幫你保管金錢」或「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙手法、切勿相信，若仍有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：張銘坤）1080616