水牛逛大街 台東女騎士撞上牛摔車身亡

台東縣東河鄉省道台11線七里橋路段，16日晚間一名女騎士疑因道路昏暗，撞上走在公路上的水牛而摔車昏迷，路過民眾為她做心肺復甦術急救，待救護車趕到送醫後仍不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月17日

（中央社記者李先鳳台東縣17日電）台東縣東河鄉省道台11線七里橋路段，昨晚一名女騎士疑因道路昏暗，撞上走在公路上的水牛而摔車陷昏迷，路過民眾為她做CPR心肺復甦急救，直到救護車趕到送醫仍回天乏術。

目擊民眾法物勒說，昨天晚間8時多，他開車經過省道台11線七里橋路段時，前方車輛緊急剎車，他跟著剎車，然後下車想問緣由，走到前方才看見一輛機車倒地，女子昏迷躺馬路上，前車駕駛告知「女騎士剛剛撞上一頭水牛」。

接著有民眾打電話報案，前車駕駛還透過手機，照著警消指示不斷為昏迷的女騎士CPR，直到救護車趕到接手繼續急救並送醫，但深夜醫院傳來消息「女子不治」。

省道台11線花東海岸公路兩旁，有一些民眾在田野間飼養牛隻，近年不時傳出汽機車夜間撞牛的車禍，前兩起汽車駕駛受到驚嚇、車輛撞凹毀損，也曾有一頭水牛因車禍死亡；昨晚這起則造成機車女騎士身亡。

台東縣警局成功分局交通事故處理小組已進行調查，並將追究飼主責任，其他相關細節警方以刑事案件偵查不公開新規定為由，不願意透露相關訊息。（編輯：翁翠萍）1080617