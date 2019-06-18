江明學疑陳屍住處 以秋意上心頭紅極一時

（中央社記者陳政偉、王鴻國18日綜合報導）58歲資深歌手江明學傳出在深坑租屋處身亡，江明學當年以一首「秋意上心頭」走紅，但星途不順，曾到民歌西餐廳演唱，之後考取街頭藝人證照，展開街頭演唱的生活。

媒體報導，江明學疑似身亡，地點在新北市深坑租屋處，警方上午破門，發現有一名已上吊的死者，現場未留遺書。

警方表示，由於死者死亡多時，屍體腐爛腫脹難以辨識，仍待家屬指認以確定身分。

曾經與江明學合作表演的資深歌手向娃受訪表示，上午看到新聞報導時，也很震驚，一個好好的生命就這樣離開人世，她感到無比心疼。

向娃提到，江明學會的樂器很多，也很有創作才華，是她滿欣賞的歌手。兩人有一陣子沒聯絡，去年在媒體上看到江明學露面，沒想到生活狀況有那麼糟糕。

向娃說，不清楚江明學家屬的狀況，可能要再了解如何幫忙；也應請演藝工會了解資深藝人的生活，有些藝人發生狀況也不敢說；或是成立關懷小組，對有需要的藝人進行心理輔導，提供諮商管道。

藝人白冰冰接受媒體訪問表示，她知道江明學狀況不好，真的想幫助他，但不知道該如何照顧他；知名歌手當街頭藝人，也很了不起，她還曾請認識的製作單位找江明學上節目。

1984年，學生時期的江明學參加第一屆大專創作歌謠大賽，以自創曲「如果真的有來生」，拿下最佳作詞、優勝作曲獎，展現音樂才華。

當時，江明學以一首「秋意上心頭」走紅，1989年推出的首張專輯「秋意上心頭」大賣25萬張，好歌喉也讓他在80年代成為人氣暢銷歌手。

不過，江明學的星途並不順遂，陸續轉戰節目、電台主持人，後期逐漸淡出螢光幕，也在民歌西餐廳演唱，但並未延續當年人氣。他在2004年考取街頭藝人證照，開啟街頭演出生活，也曾在朋友的燒烤店打工。

去年9月江明學遭警方臨檢，查獲一包安非他命，經警詢後依毒品罪嫌送辦。當時江明學坦言，因生活壓力大，這一、兩年有吸毒。（編輯：張雅淨、屈享平）1080618

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江明學小檔案 1961年出生

學歷：成功大學工業設計學系

以「秋意上心頭」成為1980年代暢銷歌手，後來淡出歌壇，考取街頭藝人證照，曾長年在淡水捷運站前廣場表演。

2018年9月遭警方臨檢查獲攜帶安非他命毒品，檢方考量江明學坦承吸毒且無前科，2019年2月以持有毒品罪予以緩起訴處分，期限1年，並須服60小時義務勞務。