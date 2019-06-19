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警犬化身反毒大使 深入校園宣導

最新更新：2019/06/19 19:11

（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）為防堵毒品入侵校園，新竹市政府今天邀請台中市政府警察局刑事警察大隊警犬化身反毒大使，進入校園宣導反毒。市長林智堅今表示，用生動方式達到好的宣導，讓學生遠離毒害。

台中市政府警察局刑事警察大隊警犬Tiny、Bobby、JJ和Choco，今天化身反毒大使，受邀至新竹市香山高中進行校園反毒宣導，4隻警犬也同時展現專業，示範在短時間內找到藏毒行李箱、以及有爆裂物包裹，讓學生留下深刻印象。

台中市政府警察局警犬隊隊長陳玉梅表示，警犬隊共有8隻警犬，4隻為偵爆犬、4隻為緝毒犬，訓練警犬就像教育小孩，從基本訓練到進階嗅覺訓練，透過模擬各種場景，如在車內放置毒品，讓警犬搜尋，訓練提高警覺性。

陳玉梅表示，在警犬隊加入台中市治安維護工作行列後，成為警方平時執法最佳利器，也可提升各項查緝能力，對嚇阻犯罪具指標性意義，如在重大大型活動場所、重要人士安全維護場檢工作，都可透過警犬更全面巡查。

她說，在每次勤務結束後，領犬員也會陪伴犬隻玩耍，建立深刻情感，讓犬隻保有執勤工作的樂趣。今年，警犬化身成為反毒大使，深入校園，也賦予警犬新的工作使命。

林智堅說，暑假即將來臨，除了啟動反毒宣導活動外，警察局開啟專案，進入易有毒品交易的相關場所加強稽查，抑制不肖人士的不法行動，將責成業務單位，嚴加查緝毒品犯罪，新竹市對毒品進入校園零忍受。

法務部廉政署署長鄭銘謙表示，新竹市政府舉辦反毒宣導生動，警犬專業的表現吸引眾人眼光，讓同學們留下深刻印象，進一步認識毒品的危害。（編輯：李亨山）1080619

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