女學生當醫院志工被撞死 校方送畢業證書到靈堂

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）考上長榮大學護理系的朱姓女高中生在阿羅哈車禍發生時，前往醫院當志工，卻在騎機車返家時被撞傷重不治，長榮校方特別製作畢業證書今天送至朱女靈堂，盼朱女安息。

阿羅哈客運日前在國道中山高速公路南下彰化戰備道路段發生車禍，造成3死10多傷，一名剛考上私立長榮大學護理系的女高中生在彰化秀傳醫院當志工，幫忙照顧車禍傷患，不過騎機車回家時，卻在彰化花壇鄉中山路被撞，傷勢嚴重，抵達醫院時昏迷指數只有3，6月13日宣告不治。

朱女家屬明天將舉辦告別式，長榮大學校方特別趕在告別式舉辦前，製作畢業證書派人送到設在朱女住處的靈堂，長榮大學護理系主任許雅娟將畢業書親自交給朱女的父親，也將同學親手製作的祈福紙鶴送到朱女的靈前，希望朱女一路好走。

校方人員指出，朱女的心願就是要當護理師，也到醫院當志工幫忙照顧傷患，精神讓人很感動，而朱女在回家時卻發生車禍，讓人很不捨，希望朱女安息。

朱女的父親則說，他要感謝學校特別將畢業證書送來，也為女兒感覺很驕傲；朱女的父親也在臉書留言說，還不能適應沒有女兒的日子，也希望女兒有空的時候到夢中來看看爸爸。（編輯：陳俊碩）1080620