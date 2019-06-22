集會遊行數全台之冠 北市警：107年近萬場

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市警察局今天說，經統計，去年在北市舉辦集會遊行達9082場，出動警力數近20萬人次，每年平均都有2000多場，集會遊行場次應是全台之冠，會持續保障民眾權利。

北市警局保安科發新聞稿表示，台北市是全國重要行政中心，包含總統府、立法院、行政院等重要官署都設置在台北市區，這也是民眾陳情、抗議或舉辦集會遊行主要集中地點，警方當然會動用警力協助交通疏導及維護秩序。

市警局統計，民國104年的集會遊行共2161場次、使用警力數為7萬5610人次；105年有2379場次、使用警力數為8萬1544人次；106年有2747場次、使用警力數10萬8509人次；107年有9082場次、使用警力數19萬2788人次。

市警局表示，去年九合一選舉期間，自8月至11月期間，台北市集會遊行場次高達7185場、使用警力為14萬3202人次，可研判面對2020年總統及立委選舉，在安全維護、保障集會遊行及交通疏導狀況，將是警方一大挑戰。

市警局指出，集會遊行是人民基本權利，警方一定尊重言論自由，並保障人民集會遊行權利，也呼籲民眾在舉辦集遊活動時，應嚴守相關法令規定，尊重其他團體、居民及用路人權益，勿恣意占據馬路，影響交通秩序。（編輯：李錫璋）1080622