更多編輯台推薦新聞：
專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

誓言打擊海洋垃圾 東協峰會通過曼谷宣言
國際

誓言打擊海洋垃圾 東協峰會通過曼谷宣言

專題／居民抗拒不是戲 精障者融入社會好難
生活

專題／居民抗拒不是戲 精障者融入社會好難

早安世界》單身婚育租金補貼 內政部：未設籍租賃處也適用
早報

早安世界》單身婚育租金補貼 內政部：未設籍租賃處也適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

遊覽車滑落路旁 10名乘客輕傷送醫

最新更新：2019/06/23 16:16
嘉義縣梅山鄉太平公路第16彎道23日發生遊覽車滑落路旁意外，造成10名乘客輕傷送醫，幸無大礙。圖為遊覽車右後輪騰空情形。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月23日
嘉義縣梅山鄉太平公路第16彎道23日發生遊覽車滑落路旁意外，造成10名乘客輕傷送醫，幸無大礙。圖為遊覽車右後輪騰空情形。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月23日

（中央社記者江俊亮嘉義縣23日電）嘉義縣梅山鄉太平公路第16彎道，今天中午發生遊覽車滑落路旁、造成10名進香客受傷意外，所幸10名乘客均為輕傷，經熱心民眾協助送醫包紮，並無大礙。

嘉義縣消防局發布訊息指出，消防局於中午12時38分接獲報案，指太平公路（嘉162甲線）7.2公里處的第16彎道，有遊覽車滑落路旁邊坡，造成遊覽車右後輪騰空意外。

消防局接獲報案後，立即到場處理，得知發生事故的遊覽車，是從台中到嘉義縣梅山鄉太平村三元宮進香的數輛遊覽車之一，於下山途中，疑似煞車失靈而滑落邊坡，造成10名乘客（1男9女）輕傷。

消防局指出，這輛遊覽車上包括司機、導遊共42人，除了受輕傷的10名乘客，由熱心民眾協助送往大林慈濟醫院治療外，其餘人員由其它遊覽車載運下山；至於詳細事故原因，尚待警方進一步調查。（編輯：陳俊碩）1080623

嘉義縣梅山鄉太平公路第16彎道23日發生遊覽車滑落路旁邊坡意外，造成10名乘客輕傷送醫，詳細事故原因待警方進一步調查。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月23日
嘉義縣梅山鄉太平公路第16彎道23日發生遊覽車滑落路旁邊坡意外，造成10名乘客輕傷送醫，詳細事故原因待警方進一步調查。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月23日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報