遊覽車滑落路旁 10名乘客輕傷送醫

（中央社記者江俊亮嘉義縣23日電）嘉義縣梅山鄉太平公路第16彎道，今天中午發生遊覽車滑落路旁、造成10名進香客受傷意外，所幸10名乘客均為輕傷，經熱心民眾協助送醫包紮，並無大礙。

嘉義縣消防局發布訊息指出，消防局於中午12時38分接獲報案，指太平公路（嘉162甲線）7.2公里處的第16彎道，有遊覽車滑落路旁邊坡，造成遊覽車右後輪騰空意外。

消防局接獲報案後，立即到場處理，得知發生事故的遊覽車，是從台中到嘉義縣梅山鄉太平村三元宮進香的數輛遊覽車之一，於下山途中，疑似煞車失靈而滑落邊坡，造成10名乘客（1男9女）輕傷。

消防局指出，這輛遊覽車上包括司機、導遊共42人，除了受輕傷的10名乘客，由熱心民眾協助送往大林慈濟醫院治療外，其餘人員由其它遊覽車載運下山；至於詳細事故原因，尚待警方進一步調查。（編輯：陳俊碩）1080623