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汐止秀山路土石坍方 道路封閉無人受困

最新更新：2019/06/24 13:56
新北市汐止區秀山路137號鄰近道路，24日上午發生土石坍方，現場無人受傷受困，道路雙向封閉。（新北市工務局提供）中央社記者葉臻傳真 108年6月24日
新北市汐止區秀山路137號鄰近道路，24日上午發生土石坍方，現場無人受傷受困，道路雙向封閉。（新北市工務局提供）中央社記者葉臻傳真 108年6月24日

（中央社記者葉臻新北24日電）新北市汐止區秀山路今天上午發生土石坍方，現場無人受傷受困，道路雙向封閉、警方設立封鎖線管制中，相關局處已到場處理，並協助安置當地30餘戶的居民。

新北市政府工務局表示，汐止區秀山路因為昨天降雨不斷，在今天上午8時許發生土石坍方，大量土石與樹木從山壁上滑落，雖無造成人員傷亡，但坍塌的土石造成路面無法通行，目前正由大型機具協助搶通中，該處道路目前雙向封閉，由警方設立封鎖線管制，禁止車輛通行。

工務局表示，現場道路不通部分，由汐止區公所清理中，工務局養工處則率同技師及廠商在現場，針對上邊坡的穩定狀況進行評估，如果需要緊急處理，養工處會立即做相關處置，汐止區長陳健民及工務局長朱惕之也在現場了解狀況。

新北市政府表示，新北市長侯友宜已指示副市長謝政達會同消防局前往現場，將請汐止區長陳健民協助安置當地約30多戶的居民。（編輯：張銘坤）1080624

新北市汐止區秀山路137號鄰近道路，24日上午發生土石坍方，現場無人受傷受困，道路雙向封閉，相關局處已到場處理，並協助安置當地30餘戶的居民。（新北市工務局提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月24日
新北市汐止區秀山路137號鄰近道路，24日上午發生土石坍方，現場無人受傷受困，道路雙向封閉，相關局處已到場處理，並協助安置當地30餘戶的居民。（新北市工務局提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月24日
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