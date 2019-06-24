通霄岸際發現死亡綠蠵龜 倒栽蔥卡消波塊
最新更新：2019/06/24 16:36
海巡署中部第三岸巡隊24日獲報在苗栗通霄岸際發現一隻保育類綠蠵龜，海巡人員到場查看時綠蠵龜已無生命跡象，且呈現頭下腳上「倒栽蔥」式，卡在消波塊縫隙間，經4人合力才拉出。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月24日
（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）海巡署中部第三岸巡隊今天獲報苗栗縣通霄岸際發現1隻死亡海龜，安檢所人員到場查看，海龜呈「倒栽蔥」卡在消波塊空隙，動員4人合力拉出，確認為一級保育類綠蠵龜。
海巡署中部分署第三岸巡隊指出，上午8時許接獲民眾通報，通霄鎮新埔漁港岸際、新埔守望哨南邊約100公尺處發現1隻死亡海龜，隨即派遣白沙屯安檢所人員前往查看，並聯繫北台灣海龜救傷中心派員到場處置。
海巡人員到場查看，海龜已無生命跡象，且呈現頭下腳上「倒栽蔥」式，卡在消波塊縫隙間，經現場4人合力拉出，測量體長約114公分、寬約60公分。
第三岸巡隊指出，北台灣海龜救傷中心透過死亡海龜照片辨識物種，初步確認為一級保育類綠蠵龜，下午由該中心派員到場解剖、採樣，後續將實施現地掩埋，綠蠵龜死亡原因有待專業人員釐清。
第三岸巡隊表示，海巡署積極海洋生態保育，並投入海洋事務工作，民眾若於岸際發現鯨豚或海龜等海洋生物受傷需救護情事，可撥打118海巡報案專線，共同維護海洋生態。（編輯：張銘坤）1080624
海巡署中部第3岸巡隊24日獲報，在苗栗縣通霄岸際消波塊間發現一隻保育類綠蠵龜擱海巡人員到場查看時綠蠵龜卡在消波塊空隙，已明顯死亡。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年6月24日