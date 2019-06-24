通霄岸際發現死亡綠蠵龜 倒栽蔥卡消波塊

海巡署中部第三岸巡隊24日獲報在苗栗通霄岸際發現一隻保育類綠蠵龜，海巡人員到場查看時綠蠵龜已無生命跡象，且呈現頭下腳上「倒栽蔥」式，卡在消波塊縫隙間，經4人合力才拉出。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）海巡署中部第三岸巡隊今天獲報苗栗縣通霄岸際發現1隻死亡海龜，安檢所人員到場查看，海龜呈「倒栽蔥」卡在消波塊空隙，動員4人合力拉出，確認為一級保育類綠蠵龜。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，上午8時許接獲民眾通報，通霄鎮新埔漁港岸際、新埔守望哨南邊約100公尺處發現1隻死亡海龜，隨即派遣白沙屯安檢所人員前往查看，並聯繫北台灣海龜救傷中心派員到場處置。

海巡人員到場查看，海龜已無生命跡象，且呈現頭下腳上「倒栽蔥」式，卡在消波塊縫隙間，經現場4人合力拉出，測量體長約114公分、寬約60公分。

第三岸巡隊指出，北台灣海龜救傷中心透過死亡海龜照片辨識物種，初步確認為一級保育類綠蠵龜，下午由該中心派員到場解剖、採樣，後續將實施現地掩埋，綠蠵龜死亡原因有待專業人員釐清。

第三岸巡隊表示，海巡署積極海洋生態保育，並投入海洋事務工作，民眾若於岸際發現鯨豚或海龜等海洋生物受傷需救護情事，可撥打118海巡報案專線，共同維護海洋生態。（編輯：張銘坤）1080624