海漂相機奇緣 拾獲學生將圓夢赴日倡環保

宜蘭蘇澳岳明國小學生去年淨灘時撿到一台日籍女大生遺失的海漂相機，意外牽起台日情緣。這群學生近期順利籌到旅費，7月將圓夢赴日本演出布袋戲，宣導環保教育。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年6月24日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）還記得去年宜蘭有學生在淨灘撿到海漂相機，透過網路找到日籍失主的奇緣。這群學生經自我努力演出募款，日前順利圓夢籌到旅費，7月將赴日本演布袋戲，宣導環保教育。

日本籍女子椿原世梨奈於3年半前在石垣島潛水時遺失相機，這台相機經過234公里漂流，去年3月27日竟被當時在蘇澳海邊淨灘的岳明國小5年級忠班學生們拾獲；之後，師生們透過臉書發布訊息及相機中的照片，在台日網友熱情分享訊息下，隔天立即找到失主，串起台日海漂相機情緣。

椿原世梨奈在去年4月抵台，前往岳明國小親自領回相機，親口向師生們道謝，為這段海漂奇緣畫下完美結局。

這群學生當時親自見證這段台日奇緣後，也引起對日本濃厚興趣，再加上他們在去年於蘇澳鎮接待日本千葉縣銚子市官員與銚子電氣鐵道公司後，很想去搭乘銚子鐵道一次，更加決定希望有朝一日一定要踏上那塊土地，去海外看看。

不過，他們一大堆人當時還不知道有什麼比較正當理由去日本，連充裕經費也沒有。後來，班導師李公元與孩子討論，若大家要圓夢出國去看看，一定要有相關本領與付出。

經班上學生們一起發想後，他們計畫前往日本演出以海洋環境保護為主題的台灣布袋戲，當然也希望順道去日本海邊走走，觀察當地海灘是否真的沒有海漂垃圾；若有垃圾的話，甚至要以實際行動在當地淨灘。

從今年3月起，學生們就透過在宜蘭與台北等地透過販賣自己的手工藝品、音樂表演等方式，在街頭募款，經過3個多月的努力，最近終於籌到新台幣66萬元旅費，20名學生終於如願可以在7月2日到10日踏上日本圓夢，並將透過以海洋廢棄物製成的布偶，搭配北管、小提琴、爵士鼓等方式，演出具台灣味與世界觀的布袋戲，宣導環保教育，屆時將安排人員在旁協助翻譯演出。

李公元今天告訴中央社記者，這趟日本行除將前往銚子市高神小學表演、交流、淨灘，也將到成田市本城小學及銚子鐵道車站表演。

此外，7月7日在駐日代表處安排下，這群學生也將在文化部附屬機關台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心，對外公開表演。

感謝各界的支持能夠如願到日本演出及淨灘後，這群小學生近日在校園勤練基礎日語，並準備布袋戲劇中角色的日文介紹海報，雖他們的文法與發音很難在短期內達到一定標準，但仍希望屆時於演出時，傳達海洋環保精神與未來自我對地球保護的願景。（編輯：方沛清）1080624