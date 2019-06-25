國片導演林清介提告求償 超過時效判敗訴

（中央社記者劉世怡台北25日電）執導「奇幻同學會」電影的導演林清介認為編劇薛少軒不實指摘，提告求償。二審高院今天認定林清介知悉對方侵害名譽權，卻在2年後才提告，已逾時效，今判林清介敗訴，可上訴。

國片「奇幻同學會」是導演林清介等人執導，描述一群畢業20多年的高中同學，決定舉辦同學會，在尋找同學的邀約過程中，彼此重新找回當年對生命的熱情、友情、親情和至愛，集結丁力祺、庹宗華、李興文、王彩樺等人演出，民國105年3月底全台上映。

林清介提告主張，「最難忘的同學會」原創劇本是他和薛少軒共同完成，他有權改編為「奇幻同學會」的電影劇本，但薛少軒卻在105年2月向週刊記者不實指他將原創劇本占為己有等情，經週刊刊出，已侵害他的名譽權，因此提告求償及要求登報道歉。

一審判林清介敗訴，林清介不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

高院合議庭認定，林清介將原劇本修改3／4後改編為「奇幻同學會」電影劇本，沒有侵犯薛少軒的著作權，薛的言論不法侵害林清介，但因林清介去年9月5日才提告，已超過2年的請求時效，因此仍判林清介敗訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1080625