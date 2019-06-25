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造假文件以減少勤務 上兵涉偽造文書被起訴

最新更新：2019/06/25 17:08

（中央社記者蘇木春台中25日電）陸軍602旅前蘇姓上兵，去年10月間為減少軍事勤務，變造高中進修部的在學文件，佯稱要進修以免除勤務，遭隊部發現後偵辦，台中地檢署今天依偽造文書等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，24歲蘇姓男子為陸軍航空第602旅上兵，屬油料組油料兵，他於民國107年10月25日，在台中市新社區營區內，利用台中市一所高中進修部所核發文件的放棄學籍文件，文件中載明「茲證明學生，現為本校汽車課程夜間部學生，該生於107年8月30日註冊入學，該生於107年9月11日放棄學籍」等內容。

蘇男將文件中「該生於107年9月11日辦理放棄學籍」等文字，以立可帶塗掉後再影印的方式，變造在學證明特種文書影本，交給部隊人事單位，以免除夜間加油等重要軍事勤務，107年11月1日經部隊人員察覺有異，並向高中教務處求證後，發現蘇男變造文件。

蘇男到案後坦承犯案，並在108年2月1日申請退伍，案件經南投憲兵隊偵辦移送台中地檢署，檢方依據證人證詞、變造文件等證據，今天依偽造文書、違反陸海空軍刑法等罪嫌將蘇男起訴。（編輯：陳俊碩）1080625

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