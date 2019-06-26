侯昌明指照片遭盜用行騙 刑事局：積極偵辦中

不肖廠商疑盜用藝人侯昌明（圖）照片詐騙網友，刑事局26日表示，因涉案網址及IP都在境外，需時間偵辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北26日電）藝人侯昌明稱遭詐騙集團盜照行騙，4度報案都沒進展。刑事局今晚表示，因涉案網址及IP都在境外，需時間偵辦，目前已協助向臉書公司要求將受害人所提供粉專網頁下架。

據聯合報報導，侯昌明昨天錄製節目時表示，日前和妻子曾雅蘭到警局報案，檢舉不肖廠商盜用他們照片詐騙，卻未接獲回覆，受害者持續增加，不禁感嘆已4度報案，案情均無進展，只能呼籲民眾不要相信來路不明的代言廣告。

刑事局今晚表示，侯昌明夫妻去年5月24日曾到刑事局諮詢有關肖像遭盜用的著作權相關案件，員警當時檢視其所提供的手機；但侯昌明表示因手機資料繁多（含非受害資料）而無法提供正確詐騙網頁，以及他家中電腦還有多筆相關資料，表明返家整理後再向警方報案，雙方留下聯絡資訊。

刑事局說，員警後續曾兩度致電聯繫侯昌明，但對方表示因跑通告較忙，尚未備齊資料，所以未完成製作筆錄。

待侯昌明夫妻備齊相關資料後，於今年5月31日到台北市警察局內湖分局報案，刑事局說，由於涉案網址及IP均在國外，偵辦所需時程較長，目前仍持續偵辦中。

同時，刑事局今天也依曾雅蘭報案提供的「臉書粉絲專頁」，協助向臉書公司要求將其下架，避免其他民眾遭詐騙。（編輯：吳佳穎）1080626